Son Dakika Haberleri: Şiddetli lodos İstanbul Havalimanı'nda uçuşları etkilemedi
Son Dakika Güncel Şiddetli lodos İstanbul Havalimanı'nda uçuşları etkilemedi - Son Dakika

Şiddetli lodos İstanbul Havalimanı'nda uçuşları etkilemedi

7 saat önce

İstanbul'da etkili olan her lodosta Atatürk Havalimanı'nda uçaklar beşik gibi sallanırken İstanbul Havalimanı'nda ise etkili olan şiddetli rüzgara rağmen inişlerde sorun yaşanmadı.

Şiddetli lodos İstanbul Havalimanı'nda uçuşları etkilemedi, System.String[]

İstanbul'da etkili olan her lodosta Atatürk Havalimanı'nda uçaklar beşik gibi sallanırken İstanbul Havalimanı'nda ise etkili olan şiddetli rüzgara rağmen inişlerde sorun yaşanmadı. Yeni havalimanında lodosa rağmen uçakların rahat şekilde iniş yaptığı gözlendi.


İstanbul'da etkili olan her lodosta Atatürk Havalimanı'nda kaydedilen görüntüler İstanbul Havalimanı'nda yaşanmadı. İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos ve yağış kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkilerken hava ulaşımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Atatürk Havalimanı'nda her lodosta uçakların pisti pas geçmesi ve beşik gibi sallanmaları kameralara yansıyordu. İstanbul Havalimanı'nda ise geçmiş görüntülerin aksine şiddetli lodosa rağmen herhangi bir sorun yaşanmadığı görüldü. Uçakların rahat bir şekilde inişlerini gerçekleştirdikleri gözlendi. - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
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