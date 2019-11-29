Şiddetli lodos İstanbul Havalimanı'nda uçuşları etkilemedi

İstanbul'da etkili olan her lodosta Atatürk Havalimanı'nda uçaklar beşik gibi sallanırken İstanbul Havalimanı'nda ise etkili olan şiddetli rüzgara rağmen inişlerde sorun yaşanmadı. Yeni havalimanında lodosa rağmen uçakların rahat şekilde iniş yaptığı gözlendi.

İstanbul'da etkili olan her lodosta Atatürk Havalimanı'nda kaydedilen görüntüler İstanbul Havalimanı'nda yaşanmadı. İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos ve yağış kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkilerken hava ulaşımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Atatürk Havalimanı'nda her lodosta uçakların pisti pas geçmesi ve beşik gibi sallanmaları kameralara yansıyordu. İstanbul Havalimanı'nda ise geçmiş görüntülerin aksine şiddetli lodosa rağmen herhangi bir sorun yaşanmadığı görüldü. Uçakların rahat bir şekilde inişlerini gerçekleştirdikleri gözlendi.

(Volkan Kayalar/İHA)