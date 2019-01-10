Şiddetli Lodos Silivri'de Balıkçı Kayığını Batırdı

Şiddetli lodos Silivri'de balıkçı kayığını batırdı Kayığını dalgalardan korumaya çalışan bir vatandaşın mücadelesi kamerada -Avcılar'da da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli lodos Silivri'de balıkçı kayığını batırdı

Kayığını dalgalardan korumaya çalışan bir vatandaşın mücadelesi kamerada

-Avcılar'da da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla bilikte oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü.



İSTANBUL - Silivri'de şiddetli lodos bir balıkçı kayığını batırarak dev dalgalar oluşturdu. Kayığını dev dalgalardan etkilenmemesi için kıyıya sabitlemeye çalışan vatandaşın mücadelesi kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından şiddetli rüzgar kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kıyı kesimlerinde rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Silivri'de şiddetli lodos dalgakıran mevkinde dev dalgalar oluşturdu. Dalgakıranı aşan dev dalgalar bölgedeki bir balıkçı kayığını batırdı. Bir vatandaş oluşan dev dalgalardan kayığını kurtarmak için kıyıya sabitlemeye çalıştı.

Öte yandan, Avcılar'da da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla bilikte oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü.

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