Şiddetli rüzgar
44 dakika önce
Esenyurt'ta rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın tuğlaları yoldan geçen 1 kişinin üzerine düştü.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:30 Kaynak: AA
Esenyurt'ta rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın tuğlaları yoldan geçen 1 kişinin üzerine düştü.
Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde rüzgar nedeniyle inşaat halindeki 4 katlı binanın tuğlaları yoldan geçen 1 kadının üzerine düştü. Tuğlaların altında kalarak yaralanan kadın sokakta bulunan sağlık ocağındaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde polis ekipleri önlem alırken inşaat halindeki binanın etrafına zabıta ekipleri şerit çekti.
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