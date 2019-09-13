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Şiddetli rüzgar

44 dakika önce

Esenyurt'ta rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın tuğlaları yoldan geçen 1 kişinin üzerine düştü.

Esenyurt'ta rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın tuğlaları yoldan geçen 1 kişinin üzerine düştü.

Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde rüzgar nedeniyle inşaat halindeki 4 katlı binanın tuğlaları yoldan geçen 1 kadının üzerine düştü. Tuğlaların altında kalarak yaralanan kadın sokakta bulunan sağlık ocağındaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekipleri önlem alırken inşaat halindeki binanın etrafına zabıta ekipleri şerit çekti.

Şiddetli rüzgar

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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