Şiddetli rüzgar ağacı ikiye böldü - Son Dakika

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgar, pazar yerinde bulunan bir ağacı ortasından kırdı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağını bildirmişti. Kırıkkale'de sabah saatlerinde güneşli olan gökyüzü bir anda kara bulutlarla kaplandı. Kısa süreli yağmurlar birlikte, fırtına da etkili oldu. Hızı saatte yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgar da hayatı olumsuz etkiledi. Sulakyurt ilçesindeki Halk Pazarında bulunan bir ağaç ise rüzgara dayanamayıp orta yerinden yarıldı. Belediye ekiplerince, kırılan ağaç ve çevreye saçılan dalları yoldan kaldırıldı. - KIRIKKALE