Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü araçların üstüne devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü araçların üstüne devrildi - Son Dakika

Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü araçların üstüne devrildi

7 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir anda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen bir ağaç yolda park halinde bulunan iki aracın üstüne devrildi.

Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü araçların üstüne devrildi, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir anda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen bir ağaç yolda park halinde bulunan iki aracın üstüne devrildi.


Niksar'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çıkan fırtına nedeniyle Cahit Külebi Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç park halinde bulunan iki otomobilin üzerine devrildi. İki otomobilin üzerine devrilen ağaç nedeniyle şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve belediye zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.


Öte yandan, olayı gören çevredeki vatandaşlar bir anda rüzgar estiğini ve ağacın büyük bir gürültüyle aniden devrildiğini söylediler.


Ağacın devrilmesi sebebiyle cadde bir süre araç trafiğine kapanırken, motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran ekipler, oluşan parçaları kaldırarak yolu açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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