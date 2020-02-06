Şiddetli rüzgar ağacı yerinden söktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli rüzgar ağacı yerinden söktü - Son Dakika

Şiddetli rüzgar ağacı yerinden söktü

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar 20 yıllık çam ağacını yerinden söktü.

Şiddetli rüzgar ağacı yerinden söktü, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar 20 yıllık çam ağacını yerinden söktü.


Kulu ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın hızı saatte 80 ile 100 kilometreyi kadar çıktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahallesinde AK Parti Kulu İlçe Başkanlığı binası önünde bulunan yaklaşık 20 yıllık çam ağacını yerinden söktü. Devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından motorlu testere ile parçalara ayrılarak yerinden kaldırıldı. Kulu merkez Alpaslan Mahallesinde ise bir binaya ait çatı sacı yerinden koptu. Bir reklam panosunun da yerinden koparak park halindeki 2 otomobilin üzerine düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. - KONYA

AK Parti, Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
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