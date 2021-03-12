Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika

Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçları devirirken bazı evlerin çatısını uçurdu.

Gaziantep'te şiddetli rüzgar etkili oldu. Yavuzeli ilçesinde rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu. Bahçe duvarlarının yıkıldığı rüzgarda ağaçlarda devrildi. Şiddetli rüzgarda herhangi ölen yada yaralanan olmazken, ilçedeki bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.