Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika

Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
13.03.2021 00:58
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirirken bazı evlerin çatısını uçurdu.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirirken bazı evlerin çatısını uçurdu.
Gaziantep'te şiddetli rüzgar etkili oldu. Yavuzeli ilçesinde rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu. Bahçe duvarlarının yıkıldığı rüzgarda ağaçlar da devrildi. Şiddetli rüzgarda ölen ya da yaralanan olmazken, ilçedeki bazı evlerde maddi hasar meydana geldi. - GAZİANTEP
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