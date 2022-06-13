Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika
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Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

13.06.2022 17:17

Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Elektrik kablolarını koparan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Artvin'in Yusufeli İlçesi Erenköy köyünde fırtına etkili oldu. Fırtına köyde ağaçları devirdi, çatıların uçmasına neden oldu. Bazı elektrik kabloları hasar görürken, fırtınanın geçmesiyle köyde oluşan tahribat bölge halkı tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yusufeli, Fırtına, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika
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