Artvin'in Yusufeli İlçesi Erenköy köyünde fırtına etkili oldu. Fırtına köyde ağaçları devirdi, çatıların uçmasına neden oldu. Bazı elektrik kabloları hasar görürken, fırtınanın geçmesiyle köyde oluşan tahribat bölge halkı tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

Yusufeli, Fırtına, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika

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