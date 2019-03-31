Şiddetli Rüzgar Apartmanın Çatısını Uçurdu
30 dakika önce
Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, bazı reklam totemleri ve ağaçlar devrildi.
Yozgat
'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, bazı reklam totemleri ve ağaçlar devrildi.
Kentte etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle Çapanoğlu Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan kalaslar etrafa saçıldı.
Apartman sakinlerinden Tuğra Filik, gece çok şiddetli rüzgar estiğini belirterek, "Binanın çatısının bir bölümü uçtu. Sevindirici olan kısım, can ve mal kaybının olmaması." dedi.
Şiddetli bazı reklam totemleri, ağaç ve trafik levhalarını devirdi, bir telefon direğinin kırılmasına yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:21 Kaynak: AA
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