Şiddetli Rüzgar, Apartmanın Dış Cephe Kaplamasını Söktü

Kahramanmaraş
'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın dış cephe kaplamaları otomobillerin üzerine düştü.
Kentte geceden bu yana etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle, merkez Onikişubat
ilçesi Gedemen Mahallesi'ndeki bir apatmanın dış cephe kaplamaları binanın otoparkındaki araçların üzerine düştü.
Otomobillerde maddi hasarın oluşurken, olay anında parkta kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis
ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı binanın çevresinde, itfaiye ekipleri de parçaların kaldırılması için çalışma başlattı.
Apartman sakinlerinden Ahmet Özer
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen büyük bir ses üzerine deprem olduğunu zannederek dışarı çıktıklarını söyledi.
Dışarıya çıktıklarında apartmanın dış cephe kaplamasının araçların üzerine düştüğünü gördüklerini ifade eden Özer, araçlara ciddi anlamda maddi hasar oluştuğunu belirtti.
Şiddetli rüzgarın etkili olduğunu dile getiren Özer, gerekli yerlere araç sahiplerinin şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.