Şiddetli rüzgar aydınlatma lambası ve ağaç dallarını kopardı - Son Dakika

Adıyaman'da etkili olan şiddetli rüzgar aydınlatma lambası ve ağaç dallarını kopardı.

Saatteki hızı 18 kilometreye çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle Adıyaman'da hayat olumsuz etkileniyor. İki günden beri etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde, Hoca Ömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerindeki ağacın dalını kopardı. Kopan dal, cadde üzerinde ilerleyen 2 aracın üzerine düştü. Araçlar zarar gördü. Polis ekipleri caddede trafik güvenliğini sağlarken, belediye görevlileri kırılan dalı parçalara bölerek yolu tamamen trafiğe açtı. Rüzgar ayrıca Ulucami Mahallesinde 826 sokakta bulunan aydınlatma direğindeki lamba yerinden koptu. Kopan lamba kabloya asılı şekilde sallandı. Akedaş görevlilerine bilgi verilmesi üzerine lamba yeniden yerine takıldı. - ADIYAMAN