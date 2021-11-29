Üye Girişi
Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne alabora oldu - Son Dakika

Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne alabora oldu

29.11.2021 14:52

Kocaeli'de etkili olan şiddetli lodos sebebiyle Yarımca sahilinde 7 tekne alabora oldu.

Kocaeli'de etkili olan şiddetli lodos sebebiyle Yarımca sahilinde 7 tekne alabora oldu. Teknelerden 4'ü kurtarılırken, 3 tanesi ise sular altında kaldı.

Olay, Körfez ilçesine bağlı Yarımca Amatör Olta Balıkçılar ve Sandalcılar Derneği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyıda bulunan çok sayıdaki balıkçı teknesinden 7 tanesi rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Bölgede bulunanlar yoğun çabaları sonucunda batan teknelerden 4 tanesini kurtarırken, diğer 3 tekne ise sular altında kaldı.

(Mehmet Ekrem Ceylan - Cihan Atik - Ömer Faruk Kıyak/İHA)

Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne alabora oldu
Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne alabora oldu
Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne alabora oldu
Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne alabora oldu
Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne alabora oldu
Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne alabora oldu
Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne alabora oldu
Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne alabora oldu
Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne alabora oldu

Kocaeli, Körfez, Lodos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne alabora oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi! 15:48 THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi! Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi! 15:44 Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi! 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 3 kişiyi bıçaklayıp intihara kalkıştı! Saatler sonra ikna edilebildi 15:26 3 kişiyi bıçaklayıp intihara kalkıştı! Saatler sonra ikna edilebildi 14:54 "Cinler senin için kurban kesecek" diyerek dolandırdı! Ödemeyi önce TL, kur yükselince Euro olarak aldı
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim

Son Dakika Haberleri
15:48 Son Dakika: Bağcılar'da çatı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı
15:47 THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi!
15:46 Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu
15:43 Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi!
15:42 Edremit'te lodosun hızı 100 kilometreyi geçti, yüz yıllık ağaçlar devrildi
15:35 Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı
15:34 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı
15:32 Yolda yürüyen genç uçan tabeladan son anda kurtuldu
15:31 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!
15:30 Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım
Son Dakika: Bağcılar'da çatı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı Son Dakika: Bağcılar'da çatı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı         
15:49
Bursa'da evlilik gelenekleri görenleri şaşkına çeviriyor Bursa'da evlilik gelenekleri görenleri şaşkına çeviriyor         
15:47
Edremit'te lodosun hızı 100 kilometreyi geçti, yüz yıllık ağaçlar devrildi Edremit'te lodosun hızı 100 kilometreyi geçti, yüz yıllık ağaçlar devrildi         
15:43
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı         
15:36
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!         
15:21
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı         
14:40
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından feci şekilde öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından feci şekilde öldürüldü         
12:52
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 16:08:55. #1.11#
SON DAKİKA: Şiddetli rüzgar balıkçı teknelerini de vurdu, 7 tekne alabora oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement