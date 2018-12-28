Son Dakika Haberleri: Şiddetli Rüzgar Binanın Dış Yalıtımını Söktü

Şiddetli Rüzgar Binanın Dış Yalıtımını Söktü

1 saat önce

Şiddetli rüzgar binanın dış yalıtımını söktü Binadan kopan parçalar park halindeki 2 otomobile zarar verdiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar, park halindeki iki otomobile zarar verdi.

Şiddetli rüzgar binanın dış yalıtımını söktü
Binadan kopan parçalar park halindeki 2 otomobile zarar verdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar, park halindeki iki otomobile zarar verdi.
Olay, Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Kent genelinde gece yarısı etkisini artıran rüzgar, 12 katlı binanın dış cephe kaplamalarını yerinden söktü. Binadan kopan parçalar, aşağıda park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. İki otomobilin zarar gördüğü olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Polis binanın çevresinde güvenlik önemi alırken, itfaiye ekipleri kopan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:52 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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