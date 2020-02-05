Şiddetli rüzgar cami minaresini devirdi - Son Dakika

Denizli'de Tavas ilçesinde saatteki hızı 100 kilometreye yaklaşan lodos nedeniyle Tavas ilçesine bağlı Kızılca Mahalle Camisi'nin minaresi yıkıldı.



Kentte sabah saatlerinden itibaren esmeye başlayan rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca deyim yerindeyse kentte yer yerinden oynadı. Saatteki hızı 100 kilometreye yaklaşan lodos çatılar ve reklam tabelalarını yerinden söktü, cami minarelerini yıktı. Fırtına nedeniyle Tavas'ın Kızılca Mahallesi Camisi'nin minaresi şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılırken olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Minarenin yıkıldığı anda cami bahçesinde kimsenin olmaması olası bir facianın yaşanmasını önledi. - DENİZLİ