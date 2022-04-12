Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu - Son Dakika
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Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu

12.04.2022 18:02
Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu

- Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle tarihi caminin çatısı uçtuBoyalı Mahallesi Taşhanlar Sokak'ta dün teravih namazı sırasında tarihi caminin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

- Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle tarihi caminin çatısı uçtu

Boyalı Mahallesi Taşhanlar Sokak'ta dün teravih namazı sırasında tarihi caminin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Cemaat kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir yaralanmanın olmadığı olay sonrası cami boşaltıldı.

Boyalı Köyü muhtarı Volkan Demir, camide oluşan hasarın biran önce tamir edileceğini belirterek mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(Doğukan Can Yüksel/İHA)

Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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