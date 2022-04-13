Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu - Son Dakika
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Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu

13.04.2022 00:58
Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle tarihi caminin çatısı uçtuBoyalı Mahallesi Taşhanlar Sokak'ta dün teravih namazı sırasında tarihi caminin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle tarihi caminin çatısı uçtu

Boyalı Mahallesi Taşhanlar Sokak'ta dün teravih namazı sırasında tarihi caminin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Cemaat kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir yaralanmanın olmadığı olay sonrası cami boşaltıldı.

Boyalı Köyü muhtarı Volkan Demir, camide oluşan hasarın biran önce tamir edileceğini belirterek mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ANKARA

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Teravih Namazı, Beypazarı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu - Son Dakika
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