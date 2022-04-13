Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle tarihi caminin çatısı uçtu
Boyalı Mahallesi Taşhanlar Sokak'ta dün teravih namazı sırasında tarihi caminin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Cemaat kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir yaralanmanın olmadığı olay sonrası cami boşaltıldı.
Boyalı Köyü muhtarı Volkan Demir, camide oluşan hasarın biran önce tamir edileceğini belirterek mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ANKARA
Kaynak: İHA
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