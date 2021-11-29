Şiddetli rüzgâr camları düşürdü, 1 araçta maddi hasar oluştu - Son Dakika

Eskişehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir otelin camları çerçeveleriyle birlikte caddeye ve park halindeki bir otomobilin üstüne düştü.

Edinilen bilgilere göre olay, Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir otelin odalarının camları şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkarak caddeye ve park halindeki bir otomobilin üstüne düştü. Düşmenin etkisiyle kırılan camların parçaları yola saçılırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri camın düştüğü alanı şeritle kapatırken, cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise cam parçalarını cadde üzerinden temizledi.

"2 dakika ile belki hayatımız kurtuldu"

Arabasını park ettikten kısa bir süre sonra olayın yaşandığını belirten zarar gören aracın sahibi Halil Doğruöz, "Aracımı evimin karşısındaki yol kenarına bırakmıştım. Önünde otel vardı. Otelin camı rüzgardan düşmüş. 3 cam çerçevesiyle birlikte tavana, cama ve kaportaya düşmüş. Araçta hasar var. 20 bin lira hasar çıkabilir. Ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Motorda ne var, kaporta ve camlar gitmiş. Gürültüyü duydum. Camdan bakınca olayı gördüm. Şok oldum. 2 dakika önce de arabanın önünden geçtim. Evime çıktım ondan sonra ses duydum. Yani o anda 2 dakika ile belki de hayatımız kurtuldu" diye konuştu.

"Allah'tan arabanın sahibi çekerken düşmedi"

Caddeden geçerken camların düşme anını gören Coşkun Baykal, "Geçerken bir tane kadın vardı. Camlar caddeye doğru gelince olan arabaya oldu. Diğer türlü olsaydı kadının üzerine düşebilirdi. Ben 2 camı düşerken gördüm. Buradan geçmeyin diye bağırdık. Arabada kimse yoktu. Allah'tan arabanın sahibi çekerken düşmedi. Buna da şükür diyoruz. Olay hafif atlatıldı. Az önce baktığımız zaman en üst kattaki cam da açıktı. İçerden kontrol edip kapattılar" dedi. - ESKİŞEHİR