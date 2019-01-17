Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu
1 saat önce
- Şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçan çatı Polisin yolu trafiğe kapatması Ekiplerin çatıyı yoldan kaldırması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle apartman çatısı uçtu.
- Şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçan çatı
Polisin yolu trafiğe kapatması
Ekiplerin çatıyı yoldan kaldırması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle apartman çatısı uçtu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:41 Kaynak: AA
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