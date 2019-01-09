Son Dakika Haberleri: Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Edremit ilçesinde gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatışı uçtu.

Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Edremit ilçesinde gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatışı uçtu.

Van'da etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde okulların tatil edildiği kentte, kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Gece etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle Edremit ilçesindeki birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu. Gece saatleri olması nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, çatıların uçmasından dolayı maddi zarar oluştu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Edremit, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kadın, İş Görüşmesindeki İğrenç Tacizi Sosyal Medyada İfşa Etti Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı!

Serdar Ortaç'la Eşi Chloe Loughnan'ın, Para Yüzünden Arası Açıldı Minik Hamza'yı Avm'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: "İş Aramaya Gitmiştim"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:21:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]