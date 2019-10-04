Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
1 saat önce
Tekirdağ'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:35 Kaynak: AA
Tekirdağ'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde de şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Malkara Caddesi'nde bulunan TOKİ konutlarında bir binanın çatısı ile bazı araçlar zarar gördü.
Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.
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