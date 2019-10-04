Son Dakika Haberleri: Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

1 saat önce

Tekirdağ'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde de şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Malkara Caddesi'nde bulunan TOKİ konutlarında bir binanın çatısı ile bazı araçlar zarar gördü.

Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:35 Kaynak: AA
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