Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü - Son Dakika

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü

27.01.2021 23:15

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü Kayseri'de etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü.

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü

KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü. Kentte bazı araçlar, çatılardan kopan ve sökülen ağaçlar nedeniyle hasar gördü.

Kentte kuvvetli rüzgar ve lodos özellikle Talas ve Melikgazi ilçelerinde etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken bazı ağaçlar da yerinden söküldü. Melikgazi İlçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde yerinden sökülen ağaçlar, park halindeki araçların üzerine düştü. Yıldırım Beyazıt Mahallesinde ise bir binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki 5 araca hasar verdi. Polis ekipleri hasar gören araçlar için tutanak tutarken, itfaiye ekipleri ise devrilen ağaçları yerinden kaldırmak için çalışma yaptı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kentte rüzgarın saatteki hızının yer yer 100 kilometreyi bulduğu öğrenildi.

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü

Kayseri, Fırtına, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü - Son Dakika


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