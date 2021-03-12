Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu - Son Dakika

Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
12.03.2021 12:49
Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ilçe merkezindeki binaların ve müstakil evlerin çatılarını uçururken, bazı evlerin ise bahçe duvarı yıkıldı. İlçe merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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