Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu - Son Dakika

Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
13.03.2021 00:58
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ilçe merkezindeki binaların ve müstakil evlerin çatılarını uçururken, bazı evlerin ise bahçe duvarı yıkıldı. İlçe merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - GAZİANTEP
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