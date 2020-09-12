Şiddetli rüzgar çiftçilere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesi ve köylerinde etkili olan şiddetli rüzgar badem hasadı yapan çiftçilere zor anlar yaşattı.
Kahta'ya bağlı İslam köyde şiddetli rüzgar badem hasadı yapan çiftçilerin bezlerini uçurdu. Badem hasadında kullanılan büyük bez parçaları şiddetli rüzgarla birlikte uçtu. Bez parçaları badem ağaçlarına takılırken, hasat yapan çiftçiler zor anlar yaşadı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 18:56 - Kaynak: İHA
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