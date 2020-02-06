Şiddetli rüzgar direk ve ağaları devirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli rüzgar direk ve ağaları devirdi - Son Dakika

Şiddetli rüzgar direk ve ağaları devirdi

7 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle beton aydınlatma direği ile bir ağaç devrildi.

Şiddetli rüzgar direk ve ağaları devirdi, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle beton aydınlatma direği ile bir ağaç devrildi.


Ereğli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hastane yolu üzerinde refüjde bulunan beton aydınlatma direğini yol ortasına devirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alarak caddeyi bir süre trafik akışına kapattı. Elektrik arıza ekiplerinin çalışması sonucu caddeye devrilen direğin kaldırılması sonrası kapatılan cadde tekrar trafiğe açıldı. Diğer taraftan Aydınlar Mahallesi Mezarlığında bulunan Selvi ağacı ilçede etkili olan rüzgar sonrası kökünden sökülerek kırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ereğli Belediyesi ekipleri ağacın yıldığı yoldan kaldırdı. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ustasından kayışıyla dayak yiyen çocuk, psikolojik tedavi görüyor
Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:29:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şiddetli rüzgar direk ve ağaları devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]