Şiddetli Rüzgar Elektrik Direğini Devirdi
31 dakika önce
Şiddetli rüzgar elektrik direğini devirdiADIYAMAN - Adıyaman'da, saatte 45 kilometre hızla esen rüzgar, sokak lambasını yerle bir etti.
Şiddetli rüzgar elektrik direğini devirdi
ADIYAMAN - Adıyaman
'da, saatte 45 kilometre hızla esen rüzgar, sokak lambasını yerle bir etti.
Adıyaman'da sabah saatlerinde oldukça etkili olan ve saatte 45 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle Sakarya
Caddesi Beri Köprüsü yakınlarında refüjde bulunan sokak lambası devrildi. Yolun içerisine düşen elektrik direği nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik polis ekiplerinin önlem aldığı yolda, elektrik dağıtım şirketine bağlı görevliler tarafından çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yola düşen direk kaldırılarak olay yerinden götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:42 Kaynak: İHA
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