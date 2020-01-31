Şiddetli rüzgar elektrik direğini devirdi - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direği devrildi.



Besni'de etkili olan yağmur yağışı ve çıkan rüzgardan dolayı, Besni ilçesi Küçük Sanayi Sitesinde bulunan elektrik direği rüzgarın etkisine dayanamayarak devrildi. Direğin devrildiğini gören vatandaşlar elektrik arıza ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sonucunda elektrik direğini kaldırarak düzeltti. - ADIYAMAN