Şiddetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şiddetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika

Şiddetli rüzgar etkili oluyor

6 saat önce

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta rüzgar, çatıların uçmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Trabzon Caddesi'nde yaklaşık 20 metre uzunluğundaki çınar ağacı rüzgarın şiddetiyle yola devrildi.

Ağacın dalları park halindeki 2 araca küçük çaplı maddi hasar verirken, Onikişubat ilçesinde de bazı binaların çatıları uçtu.

Şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği bölgelerde herhangi bir yaralanma vakası yaşanmazken, araçlarda ve çevrede hasar oluştu.

Adıyaman'da da şiddetli rüzgar nedeniyle Eskisaray Mahallesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarına ait binanın çatısı uçtu.

Çatının üstüne düştüğü 2 otomobilde de maddi hasar oluşurken, bazı ağaçlar da rüzgar nedeniyle devrildi.

Şiddetli rüzgar etkili oluyor

Kahramanmaraş, Adıyaman, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor'un yeni antrenörü Eddie Newton Trabzon'da
Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:49:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şiddetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]