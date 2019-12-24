Şiddetli rüzgar Gümüşhane'de de etkili oldu - Son Dakika
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Şiddetli rüzgar Gümüşhane'de de etkili oldu

6 saat önce

Karadeniz bölgesinde etkili olan ve sadece Trabzon'da 26 farklı noktada yangına neden olan şiddetli rüzgar nedeniyle Meteoroloji Gümüşhane'yi de uyardı.

Şiddetli rüzgar Gümüşhane'de de etkili oldu, System.String[]

Karadeniz bölgesinde etkili olan ve sadece Trabzon'da 26 farklı noktada yangına neden olan şiddetli rüzgar nedeniyle Meteoroloji Gümüşhane'yi de uyardı. Gümüşhane İtfaiye müdürlüğü ise vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.


Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre dün gece Torul'da rüzgarın hızı en fazla Torul'da saatte 78 kilometreye, Kürtün'de 73 kilometreye, il merkezinde de 45 kilometreye ulaştı.


Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünde küçük çaplı örtü yangını çıkarken, Özkürtün Beldesinde ise rüzgar nedeniyle bir evde baca kaynaklı yangın çıktığı, çeşitli noktalardaki kamelyaların devrildiği ve ticari araca çarparak maddi hasara neden olduğu öğrenildi. Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, gece boyunca etkili olan rüzgarın ardından beldede hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.


Bu gece yarısına kadar zaman zaman etkili olması beklenen rüzgarın ardından Perşembe gününden itibaren Gümüşhane genelinde karla karışık yağmurlu hava dalgasının etkili olması tahmin ediliyor.


Meteoroloji konuyla ilgili yaptığı Gümüşhane ve tüm ilçelerini içeren "Sarı" uyarıda "Güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.


Öte yandan Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Demir de mevsimden kaynaklanan ters rüzgarların etkisiyle olabilecek baca yangınlarına karşı ve dumanın geri basması sonucu zehirlenmelere ve boğulmalara karşı vatandaşları uyardı. Demir, "Hemşerilerimizin gece yatarken sobalarını söndürerek yatmaları ve daha dikkatli ve titiz davranmaları gerekmektedir. Birçok acı olayın ihmal ve tedbirsizlikten kaynaklandığını düşünürsek bu konuda birşey olmaz demeden daha duyarlı olmaları ve söz konusu tehlikenin kendilerini ve ailelerini tehdit ettiğini bilerek daha bilinçli davranmaları gerektiği konusunda uyarılara uymaları önemle belirtilmektedir" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:51 Kaynak: İHA
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