Şiddetli rüzgar güneş enerjisi panellerini devirdi - Son Dakika

Şiddetli rüzgar güneş enerjisi panellerini devirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün geceden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, güneş enerjisi panellerini devirdi.

Şanlıurfa'da dün gece esmeye başlayan şiddetli rüzgar sabaha kadar etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde etkisini arttıran rüzgar binaların çatısındaki güneş enerjisi panellerini de devirdi. Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesindeki bir binanın üstündeki güneş enerjisi paneli büyük bir gürültüyle devrildi. Sesi duyan apartman sakinleri, çatıya çıktıklarında devrilen panelle karşılaştı.