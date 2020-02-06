Şiddetli rüzgar hasara yol açtı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şiddetli rüzgar hasara yol açtı (2) - Son Dakika

Şiddetli rüzgar hasara yol açtı (2)

6 saat önce

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdüren fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdüren fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte saatteki hızı yaklaşık 100 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla, Talas ve Melikgazi ilçelerindeki bazı mahallelerde ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu ve park halindeki araçlar hasar gördü. Kocasinan ilçesindeki Uğurevler Camisi'nin de çatısı uçtu.

Fırtınada evinin çatısı uçan Salih Özcan, dün akşam etkili olan fırtınada evinin çatısının uçtuğu ve elektrik direklerini devirdiğini söyledi.

Özcan, "Öğle saatlerinde evine geldim. Geldiğimde çatının uçarak evin yanında bulunan elektrik direğini gördüm. Hemen polis ekipleri ve ilgili birimlere haber verdim." dedi.

Şiddetli rüzgar hasara yol açtı (2)

Melikgazi, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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