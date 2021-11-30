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Şiddetli rüzgar kafeyi kullanılmaz hale getirdi - Son Dakika

Şiddetli rüzgar kafeyi kullanılmaz hale getirdi

30.11.2021 11:26

Kocaeli'de gece saatlerinde de etkili olan lodos, Halıdere sahilindeki bir kafeyi de kullanılmaz hale getirdi.

Kocaeli'de gece saatlerinde de etkili olan lodos, Halıdere sahilindeki bir kafeyi de kullanılmaz hale getirdi.

Olay, dün Gölcük ilçesine bağlı Halıdere sahilinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, kafenin duvarlarını camlarını ve içerideki masaları yıkarak maddi zarara sebep oldu. Kafe sahibi Recep Mut, "Dün akşam inanılmaz bir hava vardı. Saat 21.30 sıralarında denizin resmen 2 metre kadar ayaklandığını gördüm. Sahil komple suyla dolmuştu. Tabii ki bizim müdahale şansımız yoktu, AFAD ekiplerine haber verdik. Kendileri de bu konuda çok yoğun bir telefon trafiği olduğunu söylediler. Elimizden bir şey gelmedi. Bugün geldiğimizde de sular kesildi ve manzara bu şekilde. Allah beterinden korusun" dedi.

(Enes Azmak/ İHA)

Şiddetli rüzgar kafeyi kullanılmaz hale getirdi
Şiddetli rüzgar kafeyi kullanılmaz hale getirdi
Şiddetli rüzgar kafeyi kullanılmaz hale getirdi
Şiddetli rüzgar kafeyi kullanılmaz hale getirdi
Şiddetli rüzgar kafeyi kullanılmaz hale getirdi
Şiddetli rüzgar kafeyi kullanılmaz hale getirdi
Şiddetli rüzgar kafeyi kullanılmaz hale getirdi
Şiddetli rüzgar kafeyi kullanılmaz hale getirdi
Şiddetli rüzgar kafeyi kullanılmaz hale getirdi
Şiddetli rüzgar kafeyi kullanılmaz hale getirdi

Halıdere, Kocaeli, Gölcük, Lodos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şiddetli rüzgar kafeyi kullanılmaz hale getirdi - Son Dakika


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