Şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu - Son Dakika

Şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu

6 saat önce

Şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu Samsun'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı spor salonunun çatısı uçtu.

Şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu

SAMSUN - Samsun'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı spor salonunun çatısı uçtu.

Samsun'da gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşardoğu Kapalı Spor Salonu'nun çatısı zarar gördü. Çatıdaki saclar rüzgarın da etkisiyle yerinden sökülüp etrafa saçıldı. Çatı uçmasının gece gece saatine denk gelmesi muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçti.

Görevliler ise etrafa saçılan çatı malzemelerini topladı.

Şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:29 Kaynak: İHA
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