Şiddetli rüzgar kayısı bahçelerine zarar verdi - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçsinde etkili olan şiddetli rüzgar, kayısı bahçelerine zarar verdi.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı kayısı ağaçları devrilirken, çağla döneminde olan bir çok kayısının da döküldü.

Darendeli kayısı üreticisi Hasan Akbaş, dün gece etkili olan rüzgarın çağla dönemindeki kayısı bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

Geçen yıl da dondan kayısı bahçelerinin zarar gördüğünü anımsatan Akbaş, "İlimiz ve ilçemiz ekonomisine büyük katkısı olan kayısı şiddetli rüzgardan dolayı zarar gördü. Gece boyu şiddetli esen rüzgar nedeniyle çağla taşıyan sürgünler kırıldı" dedi.