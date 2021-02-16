Şiddetli rüzgar, Meslek Yüksek Okulu'nun dış cephesini uçurdu - Son Dakika

Şiddetli rüzgar, Meslek Yüksek Okulu'nun dış cephesini uçurdu
16.02.2021 14:19
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nun dış cephesi, şiddetli rüzgar nedeniyle üniversite lojmanlarının garaj bölümüne uçtu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nun dış cephesi, şiddetli rüzgar nedeniyle üniversite lojmanlarının garaj bölümüne uçtu.
Meteoroloji tarafından Muğla için yapılan uyarının ardından Menteşe ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına öğleden sonra etkisini göstermeye başladı. Muğla'nın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesinde bulunan, ilçenin en yüksek iki binasından biri olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nun şiddetli rüzgar nedeni ile dış çephesi uçtu. Üniversite lojmanlarının garaj bölümünün içine düşen malzemeler çevrede paniğe neden oldu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. - MUĞLA
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