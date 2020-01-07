Şiddetli rüzgar minarenin külahını uçurdu - Son Dakika
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Şiddetli rüzgar minarenin külahını uçurdu

6 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli rüzgardan zarar gören minarenin ardından bugün de Marmara Adası'nda fırtına bir minarenin sac külahı uçtu.

Şiddetli rüzgar minarenin külahını uçurdu, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli rüzgardan zarar gören minarenin ardından bugün de Marmara Adası'nda fırtına bir minarenin sac külahı uçtu.


Balıkesir'in Marmara ilçesinde yaşanan fırtına ve aşırı yağış Merkez Camii minaresinin külahını havaya uçurdu. Şiddetli fırtına nedeniyle Marmara Adası'ndaki Merkez Camiinin minaresi uçtu. Minarenin en üst kısmı olan külahın saçtan yapıldığı ve şiddetli rüzgara dayanamadığı belirtiliyor. Fırtına nedeniyle uçan minarenin külahı herhangi bir can kaybına neden olmazken, sadece maddi hasar meydana geldi. Fırtınanın sona ermesinin ardından minarenin külahının yerine takılacağı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:44 Kaynak: İHA
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