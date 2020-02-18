Şiddetli rüzgar minareyi devirdi - Son Dakika

Şiddetli rüzgar minareyi devirdi
7 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgara dayanamayan minare, caminin üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgara dayanamayan minare, caminin üzerine devrildi.
Geçtiğimiz günlerde Sincik ilçesinin Arıkonak köyünde şiddetli rüzgara dayanamayan metalden minare caminin üzerine devrildi. Demirci ustasının yaptığı çalışmalar sonucunda minare kaldırıldı. Köy Muhtarı Mehmet Işık, devrilen minarenin kaldırılması için çalışma yaptıklarını söyledi. - ADIYAMAN
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