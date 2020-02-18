Şiddetli rüzgar minareyi devirdi - Son Dakika
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Şiddetli rüzgar minareyi devirdi

7 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgara dayanamayan minare, caminin üzerine devrildi.

Şiddetli rüzgar minareyi devirdi, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgara dayanamayan minare, caminin üzerine devrildi.


Geçtiğimiz günlerde Sincik ilçesinin Arıkonak köyünde şiddetli rüzgara dayanamayan metalden minare caminin üzerine devrildi. Demirci ustasının yaptığı çalışmalar sonucunda minare kaldırıldı. Köy Muhtarı Mehmet Işık, devrilen minarenin kaldırılması için çalışma yaptıklarını söyledi. - ADIYAMAN

Arıkonak, Adıyaman, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
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