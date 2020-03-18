Şiddetli rüzgar minareyi yıktı - Son Dakika
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Şiddetli rüzgar minareyi yıktı

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar mahallelerde yıkımlara neden oldu.

Şiddetli rüzgar minareyi yıktı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar mahallelerde yıkımlara neden oldu. Akkovanlık Mahallesi camisinin minare külahı ve alemini yerinden söken rüzgar, bazı yerlerde de ağaçları yerinden sökerek elektrik hatlarına zarar verdi


Milas'ta zaman zaman etkisini saatte 40 km'nin üzerine çıkaran şiddetli rüzgar Akkovanlık Mahallesi Hacıimamlar mevkii Hacıimamlar Cami'ye zarar verdi. Minare külahı ve alem fırtınanın etkisi ile cami avlusuna düştü. Şans eseri bahçede kimsenin olmaması bir kötü sonuca neden olmadı.


Yine fırtına etkisinde olan mahallede birçok ağaç yerinden söküldü. Bazı ağaçlar ise elektrik hatlarına zarar verdi. Kopan hatlarda Aydem ekiplerince gün içinde bakım ve yenileme çalışmaları başlatılırken bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor - MUĞLA

Muğla, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:12 Kaynak: İHA

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