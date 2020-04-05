Son Dakika › Güncel › Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bir apartmanın çatısı uçtu - KIRKLARELİ - Son Dakika
Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bir apartmanın çatısı uçtu - KIRKLARELİ
6 saat önce
Kırklareli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kırklareli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Meteorolojinin fırtına için turuncu uyarı verdiği kentte, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir apartmanın çatısı uçtu.
İstasyon Mahallesi'nde ağacın devrilmesi sonucu bir araç zarar gördü. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise bir apartmanın çatısı uçtu. Çatının parçaları etrafa saçıldı, çevredeki araçlar zarar gördü.
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her iki girişine şerit çekerek sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırdı.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, zaman zaman sağanak da etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 06:49 Kaynak: AA
Son Dakika Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı