Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Araçların Üzerine Duvar Devrildi
42 dakika önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir duvar, 3 aracın üzerine devrildi.
Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir duvar, 3 aracın üzerine devrildi.
Denizli'de sabaha karşı etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle bir duvar 3 aracın üzerine devrildi. 3 araç da kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanan olmadı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:39 Kaynak: İHA
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