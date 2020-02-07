Şiddetli rüzgar nedeniyle Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şiddetli rüzgar nedeniyle Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi - Son Dakika

Şiddetli rüzgar nedeniyle Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da dün hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi, System.String[]

Afyonkarahisar'da dün hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi.


Afyonkarahisar'da dün şiddetli rüzgar etkili oldu. Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtının şiddetli rüzgar nedeniyle kaidesinden yere düştüğü tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda anıtın yenilenmesine karar verilirken, Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtının aslına uygun şekilde yenilenmesine ilişkin çalışmaların Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü tarafından başladığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Milli Parklar Müdürlüğü, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu
Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki, Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı.
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 21:25:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şiddetli rüzgar nedeniyle Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]