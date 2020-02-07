Son Dakika › Güncel › Şiddetli rüzgar nedeniyle Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi - Son Dakika
Şiddetli rüzgar nedeniyle Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi
6 saat önce
Afyonkarahisar'da dün hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da dün hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtı devrildi.
Afyonkarahisar'da dün şiddetli rüzgar etkili oldu. Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtının şiddetli rüzgar nedeniyle kaidesinden yere düştüğü tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda anıtın yenilenmesine karar verilirken, Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal anıtının aslına uygun şekilde yenilenmesine ilişkin çalışmaların Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü tarafından başladığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı