Şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresinin külahı yerinden söküldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresinin külahı yerinden söküldü - Son Dakika

Şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresinin külahı yerinden söküldü

6 saat önce

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle köy camisinin minaresinde hasar oluştu.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle köy camisinin minaresinde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Manca köyünde, şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Köydeki caminin minaresinin külahı yerinden söküldü ve asılı kaldı.

Ayrıca rüzgar dolayısıyla bir taziye çadırı da uçarak telefon tellerine takıldı. Köylüler, tellere takılan çadırı kendi imkanlarıyla indirdi.

Köy muhtarı Ahmet Özeren, zarar gören ve tehlike oluşturan minare için Karamanlı Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdiklerini söyledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresinin külahı yerinden söküldü

Karamanlı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:19 Kaynak: AA
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