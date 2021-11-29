Lodos nedeniyle Çamlıca Tepesi'nden uçup kaybolan Türk bayrağı bulundu - Son Dakika

Lodos nedeniyle Çamlıca Tepesi'nden uçup kaybolan Türk bayrağı bulundu

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle Çamlıca Tepesi'ndeki dev Türk bayrağı direkten koparak uçtu. Kaybolan bayrak, arama çalışması sonucu bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, lodos ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi'nde bulunan dev Türk bayrağı, şiddetli rüzgara dayanamayarak direkten kopup uçtu. Gökyüzünde uçan bayrak Çamlıca Tepesi'nden uzaklaştı. Kaybolan bayrak, Üsküdar'da bulunan bir okulun bahçesinde polis ekipleri tarafından bulundu.