Son Dakika Haberleri: Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Duvar Araçların Üzerine Devrildi

Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Duvar Araçların Üzerine Devrildi

36 dakika önce

Şiddetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üzerine devrildiDENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir duvar, 3 aracın üzerine devrildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üzerine devrildi

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir duvar, 3 aracın üzerine devrildi.
Denizli'de sabaha karşı etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle bir duvar 3 aracın üzerine devrildi. 3 araç da kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:44 Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa
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