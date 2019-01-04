Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Duvar Araçların Üzerine Devrildi
36 dakika önce
Şiddetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üzerine devrildiDENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir duvar, 3 aracın üzerine devrildi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üzerine devrildi
DENİZLİ - Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir duvar, 3 aracın üzerine devrildi.
Denizli'de sabaha karşı etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle bir duvar 3 aracın üzerine devrildi. 3 araç da kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:44 Kaynak: İHA
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