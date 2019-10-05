Son Dakika Haberleri: Şiddetli rüzgar nedeniyle okulun çatısı uçtu, 6 aracın üzerine devrildi
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Şiddetli rüzgar nedeniyle okulun çatısı uçtu, 6 aracın üzerine devrildi

1 saat önce

Şiddetli rüzgar nedeniyle okulun çatısı uçtu, 6 aracın üzerine devrildiİSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek o sırada yolda park halinde olan 6 aracın üzerine devrildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle okulun çatısı uçtu, 6 aracın üzerine devrildi

İSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek o sırada yolda park halinde olan 6 aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle okulun çatısı uçtu, 6 aracın üzerine devrildi

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
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