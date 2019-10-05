Şiddetli rüzgar nedeniyle okulun çatısı uçtu, 6 aracın üzerine devrildi
1 saat önce
Şiddetli rüzgar nedeniyle okulun çatısı uçtu, 6 aracın üzerine devrildiİSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek o sırada yolda park halinde olan 6 aracın üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
Şiddetli rüzgar nedeniyle okulun çatısı uçtu, 6 aracın üzerine devrildi
İSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek o sırada yolda park halinde olan 6 aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.
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