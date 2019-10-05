Şiddetli rüzgar nedeniyle okulun çatısı uçtu, 6 aracın üzerine devrildi

İSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek o sırada yolda park halinde olan 6 aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.