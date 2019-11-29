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Şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyeler havada uçuştu
6 saat önce
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağmur, sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağmur, sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde mega kenti etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurla birlikte şiddetini iyiden iyiye artıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.Yağmurdan korunmak için şemsiyelerine sarılanlar rüzgar engeline takıldı, ters dönen şemsiyeler ilginç görüntüler oluşturdu. Rüzgarın azizliğine uğrayan vatandaşlar kullanılamaz hale gelen şemsiyelerini çöpe attı.
(İsmail Coşkun/İHA)
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