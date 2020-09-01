Şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 4 araçta hasara neden oldu - Son Dakika

Muş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 4 araçta hasar oluşturdu.

Kentte şiddetli rüzgar nedeniyle Kültür Mahallesi Lale Üç Sitesi'ndeki iki binanın çatısı uçtu.

Park halindeki 4 aracın üzerine düşen çatı parçaları, hasara neden oldu.

Site yöneticisi Kutbettin Toplu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle sitedeki iki binanın çatısının uçtuğunu belirterek, "Bir binanın çatısı arka taraftaki boş alana, bir binanın çatısı da park halindeki araçların üzerine düştü. Çok şükür insanlarımıza zarar vermedi ama 4 araçta hasar oluştu." dedi.

Aracında hasar oluşan Bilal Engin ise rüzgardan dolayı büyük bir gürültü çıktığını vurgulayarak, "Çatı arabamın üzerine düştü. Aracımın tavanı çöktü, ön cam kırıldı. Aracım kullanılamaz hale geldi. Önemli olan can kaybının olmamasıdır." diye konuştu.