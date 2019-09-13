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Şiddetli rüzgar nedeniyle uçan kiremitler vatandaşların üstüne böyle düştü

1 saat önce

Şiddetli rüzgar nedeniyle uçan kiremitler vatandaşların üstüne böyle düştüİSTANBUL - Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı binanın inşaatında örülmekte olan duvarın kiremitleri vatandaşların üstüne düştü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle uçan kiremitler vatandaşların üstüne böyle düştü

İSTANBUL - Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı binanın inşaatında örülmekte olan duvarın kiremitleri vatandaşların üstüne düştü. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından kent genelinde şiddetli rüzgar etkisini gösteriyor. Esenyurt'ta bir cadde üzerinde inşaat halinde olan 4 katlı binanın en üst katında işçiler tarafından örülen duvarın kiremitleri rüzgar nedeniyle uçtu. Bu sırada yoldan geçen bir kadın düşen kiremitlerin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın hemen sokak başındaki sağlık ocağındaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ise çatıda kalan diğer kiremit parçalarını almak için çalışmaya başladı. Bu sırada olay yerinde vatandaşlar tarafından yaşanan gerginlik ise kameralar tarafından kaydedildi.

Kucağında bebek ile saniye farkıyla kurtuldu

Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kucağında bebek ile bir kadının geçmesi ve ardından kiremitlerin yere düşmesi görülüyor. Kucağında bebek olan kadının hemen arkasında yürüyen başka bir kadın ise düşen kiremitlerin altında kalıyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle uçan kiremitler vatandaşların üstüne böyle düştü

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:17 Kaynak: İHA
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